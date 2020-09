La restructuration de la dette en Afrique doit impliquer ses nouveaux créanciers

Par Arthur Minsat, Centre de développement de l’OCDE et Yeo Dossina, Commission de l’Union africaine[i]

La récession mondiale causée par la pandémie COVID-19 appelle à l’annulation ou à la restructuration de la dette des pays africains. La crise a déclenché un double choc fiscal, avec une hausse des dépenses publiques et une baisse des recettes. Il est essentiel de rétablir la capacité d’emprunt des pays africains pour lutter contre la perte de leur marge de manœuvre budgétaire.

Avant le choc, l’Afrique avait déjà montré des signes de vulnérabilité. Bien que le continent africain se soit illustré par le deuxième taux de croissance économique le plus élevé au monde, avec 4,6 % en moyenne entre 2000 et 2018, sa croissance avait commencé à ralentir, passant d’un pic de 6,8 % en 2012 à 3,2 % en 2019. En 2020, la croissance de l’Afrique devrait se situer entre -2,1 % et -4,9 %, ce qui réduira considérablement la marge de manœuvre budgétaire de tous les pays. Dans l’ensemble, le financement du développement a diminué depuis 2010 en pourcentage par habitant. Tant pour les recettes intérieures que pour les flux financiers extérieurs, le montant du financement par habitant a diminué de 18 % et de 5 % respectivement tout au long de la période 2010-2018. Une économie mondiale moins performante et une croissance démographique toujours élevée dans la plupart des pays africains sont à l’origine de cette tendance à la baisse.

En ce qui concerne les ressources intérieures, le ratio des recettes fiscales au PIB stagnait déjà à 17,2 % depuis 2015 dans les 26 pays africains couverts par nos statistique sur les recettes fiscales en Afrique, malgré les importantes réformes fiscales de plusieurs gouvernements. Les pays exportateurs de matières premières étaient encore plus vulnérables : entre 2012 et 2017, les recettes non fiscales ont diminué de 2,3 points de pourcentage, en raison de la baisse des recettes pétrolières et des dons. En 2020, les assiettes fiscales locales se rétrécissent à mesure que les industries nationales diminuent leurs recettes, à commencer par les compagnies aériennes africaines qui perdent 4,4 milliards de dollars de revenu au cours des trois premiers mois de 2020 en raison de la réduction des vols internationaux.

En termes d’apports financiers extérieurs, la crise frappe l’Afrique plus que les autres régions en développement ; ceux-ci représentent 11,6 % du PIB de l’Afrique (contre 6,6 % du PIB des économies en développement). La Banque mondiale prévoit une baisse de 23,1 % des envois de fonds, qui devraient atteindre 37 millions de dollars en 2020, en particulier au Nigeria (qui, avec l’Égypte, représente 60 % des envois de fonds du continent) et dans 13 autres pays dont les envois de fonds dépassent 5 % du PIB national. Afin de mieux mobiliser les envois de fonds pour le développement, la communauté internationale doit progresser plus rapidement vers l’objectif de développement durable 10 c, qui vise à réduire les coûts de transaction à moins de 3 %. Aujourd’hui, l’envoi de 200 $ de fonds en Afrique coûte 8,9 % plus cher, et jusqu’à 20 % pour certains couloirs intra-africains (contre 5 % pour l’Asie du Sud et 6 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes).

Les investissements étrangers directs en Afrique devraient diminuer de 25 à 40 %, une baisse similaire à celle des autres régions du monde en 2020. Alors que les entreprises multinationales évaluent la possibilité de délocaliser les activités d’Asie vers les économies de l’OCDE, l’Afrique a le potentiel d’attirer beaucoup plus d’investissements directs étrangers, notamment avec la mise en place de sa zone continentale de libre-échange en 2021. Entre 2000 et 2019, les flux d’investissements directs étrangers vers l’Afrique ont augmenté à un taux annuel composé de 8,5 % pour atteindre les 45,4 milliards de dollars, sous l’impulsion des investissements directs étrangers dans les services. Malgré une croissance vigoureuse, l’Afrique reste une destination trop petite : elle n’a attiré que 2,9 % des flux mondiaux d’investissements directs étrangers, contre 31,1 % pour l’Asie et 9,9 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes en 2017-2019.

L’aide publique au développement (APD) en faveur de l’Afrique a augmenté pour atteindre 55,3 milliards de dollars en 2018, à un rythme toutefois trop lent pour respecter les engagements internationaux. Seuls cinq donateurs du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont atteint l’objectif collectif de 0,7 % du revenu national brut fixé par l’Agenda pour le développement durable de 2030 pour l’APD. En outre, en raison de la baisse du PIB dans les pays du CAD, la valeur totale de l’APD à l’avenir est incertaine.

Le service de la dette africaine est devenu plus difficile qu’auparavant. Au cours du premier mois de la crise COVID-19, les marchés frontaliers et émergents d’Afrique ont connu une fuite de capitaux record, dépassant les 4,2 milliards de dollars. Cela a exacerbé la volatilité monétaire préexistante de certains pays. Depuis 2013, 13 pays africains ont connu une baisse de leurs taux de change avec le dollar d’au moins 25 % par an. Les réserves de change des pays africains ont également diminué, passant de 22 % du PIB en 2009 à 14 % en 2018. Fin 2019, le FMI avait déjà classé huit pays africains comme étant en situation de surendettement, et onze comme étant à haut risque.

Que faire ?

Pour qu’elle fonctionne, la restructuration ou l’allégement de la dette de l’Afrique doit réunir différents acteurs autour d’une même table, sous la présidence de l’Union africaine. Les prêteurs privés représentaient 39 % des prêts accordés aux gouvernements africains en 2018, contre 24 % en 2008. L’engagement avec les acteurs privés sera plus important pour les pays à revenu intermédiaire, puisqu’ils détiennent environ 45 % de leur dette extérieure totale, contre 14 % pour les pays à faible revenu. Cependant, la coordination du nombre croissant de détenteurs d’obligations privés est plus complexe que celle des prêteurs bancaires privés, puisque davantage d’acteurs sont impliqués. Les pays à faible revenu doivent s’engager fermement auprès des prêteurs publics, du fait que 48 % de leur dette extérieure totale est assortie de conditions préférentielles. En ce qui concerne les prêteurs hors Club de Paris, la Chine a accepté de participer à l’initiative COVID-19 de suspension du service de la dette (DSSI) du G20 ; cependant, on ne sait pas encore quelle banque chinoise sera considérée comme créancier officiel de la DSSI, ni comment les conditions du Club de Paris seront appliquées au niveau national. Horn, Reinhart et Trebesch (2020) estiment qu’environ 50 % de l’encours de la dette de certains pays africains riches en ressources naturelles envers la Chine n’a pas été déclaré au FMI ou à la Banque mondiale. La direction, en particulier de l’Union européenne et de l’Union africaine, peut donner l’impulsion nécessaire pour mieux inclure le secteur privé et les prêteurs hors Club de Paris, afin de rendre l’allégement ou la restructuration de la dette et son suivi plus transparents.

L’Union africaine a nommé cinq envoyés spéciaux pour aider le continent à mobiliser des ressources financières et à assurer l’allégement de la dette promis par le G20, le FMI, l’Union européenne et d’autres organisations internationales. Une forte appropriation est essentielle pour que les pays africains puissent mieux adapter les solutions à leurs divers besoins et risques, comme leur exposition à la dette privée et à la dette en devises étrangères. Sept pays à revenu intermédiaire détiennent les trois quarts de la dette africaine envers des créanciers privés (Afrique du Sud, Égypte, Angola, Nigeria, Maroc, Ghana et Côte d’Ivoire) – ils ont besoin d’approches spécifiques. Les pays africains peuvent également adopter un large arsenal d’outils pour engager les créanciers privés dans la restructuration et le suivi de la dette, tels que les équivalents de trésorerie, les instruments de récupération de la valeur, les caractéristiques de rétablissement des pertes et le rehaussement de crédit, entre autres. Ces outils doivent également correspondre à la capacité des banques centrales africaines à s’adapter et à mettre en œuvre des règles macroprudentielles, tout en gardant leur indépendance.

Ce blog fait partie d’une série qui aborde les impacts de la crise du COVID-19 en matière de flux de capitaux et de dette dans les pays en voie de développement. Cet article a été co-publié en français et en anglais avec le Grand Continent, la revue du Groupe d’études géopolitiques.