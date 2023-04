L’industrie du sport en Afrique : Un écosystème en quête d’investissements

Par Federico Bonaglia, Directeur adjoint, Centre de développement de l’OCDE, et Will Mbiakop, Président exécutif ASCI (African Sports and Creative Institute)

Le marché du sport représente aujourd’hui 5 % du PIB mondial, et il affichait une croissance annuelle de 8 % à l’échelle mondiale entre 2015 et 2020. L’écrasante majorité de cette richesse reste cependant concentrée en Amérique du Nord et en Europe, tandis que certaines régions du globe restent sur la touche.

À l’échelle du continent africain, le sport ne représente en effet que 0.5 % du PIB. Question de culture ? Difficile à croire, tant l’exercice physique – des Navétanes sénégalaises aux rites de passage au Rwanda – fait partie intégrante de l’ADN de l’Afrique. Un tel écart s’expliquerait plus vraisemblablement par un manque d’engagement de la part des grands acteurs, notamment financiers, qui ne voient pas ou ne prennent pas toujours au sérieux le potentiel qu’abrite le continent. Pour Masai Ujiri, basketteur nigérian et manager général des Raptors de Toronto, « plus d’investissements, moins d’aumônes ; voilà ce que souhaite l’Afrique ».

Le sport, enjeu d’aujourd’hui pour l’Afrique de demain

Outre son poids économique évident, le sport s’impose comme véritable outil de cohésion communautaire et de santé publique, et constitue un véhicule privilégié pour des valeurs comme l’effort, le respect et la solidarité. Il joue ainsi un rôle essentiel dans le développement individuel et collectif. Pour un continent en pleine explosion démographique comme l’Afrique, censé compter près du tiers de la population globale d’ici 2100, l’enjeu ne fait aucun doute. Autre avantage non négligeable des pays africains : leur richesse culturelle. Si des activités physiques mondialement connues comme le football, le basketball ou le rugby y sont très bien représentées, il ne faut surtout pas sous-estimer la popularité des pratiques traditionnelles, comme le jukskei, le nzango, le tir à l’arc, la capoeira ou les différentes formes de lutte. Ajoutons à cela les nombreuses ressources naturelles du continent (terres et matières premières), qui sont indispensables pour soutenir et développer les infrastructures sportives, et quasiment tous les éléments semblent réunis pour former le socle d’une économie du sport prospère en Afrique.

Il reste beaucoup à faire pour assurer aux peuples africains un accès sain et équitable au sport et garantir la solidité du marché : les principaux défis sont le manque d’infrastructures et de soutien de la part des pouvoirs publics et des acteurs privés et les inégalités en termes d’éducation et d’accès au sport. L’Afrique a tout intérêt à poursuivre la construction de son propre écosystème sportif, de la production à la distribution, en passant par l’administration, la formation, les technologies et les médias.

Amplifier la diffusion

À l’échelle mondiale, 80 % des recettes des clubs de football proviennent de la vente des droits aux médias. Le secteur de la diffusion s’impose comme un pilier incontournable de l’environnement sportif, offrant visibilité et influence. Or, pour l’Afrique, le premier impératif serait d’élargir la communication : la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), le plus gros événement sportif du continent, n’est diffusée que par 21 des 54 pays africains. L’opportunité d’en faire une vitrine culturelle de premier ordre, et un aimant à investissements, reste largement sous-exploitée. Toutefois, l’Afrique dispose déjà de canaux bien établis dans le domaine, comme Africa24 (et ses dérivés Africa24 Sport et Africa24 Infinity), qui s’est hissé depuis sa création en 2009 au rang de premier réseau d’information en continu pour l’Afrique. Selon son fondateur, Constant Nemale, le développement des médias africains nécessite au minimum 10 à 15 millions d’euros d’investissements, qui doivent également respecter l’écosystème en place.

Vers une Afrique du sportainment

Plus largement, l’idée est de créer un univers à l’intersection du sport et du divertissement : le sportainment. Contrairement aux a priori, les Africains sont prêts à dépenser pour consommer la culture sous toutes ses formes : fort de son milliard d’habitants, dont 75 % ont moins de 25 ans, le continent se place en premier consommateur de l’argent mobile. Le rôle des sponsors pour soutenir les événements sportifs est par ailleurs évidemment crucial. Pour l’instant, seulement 1 % de ces financements sont dirigés vers l’Afrique.

Plusieurs projets lancés avec succès sur le continent permettent de dégager des pistes à suivre. En 2018, l’équipe nationale de football au Nigéria, en collaboration avec Nike avaient vendu plus de 3 millions de maillots en une heure seulement. La cause de ce record : le design du produit, qui reprenait les motifs des tenues traditionnelles aux couleurs du pays. Le grand public africain attend du secteur du sport qu’il puise son inspiration directement dans les racines culturelles du continent et affirme sa propre identité à l’échelle mondiale. Des succès commerciaux tels que celui de Decathlon en Afrique rassurent les investisseurs sur la sécurité de leurs éventuels placements et démontrent l’ampleur du potentiel africain.

Former et informer : les maîtres-mots

Dernier enjeu, mais non des moindres : l’éducation. Il faut un cadre éthique et institutionnel pour réguler la pratique. En 1978, l’UNESCO a ainsi adopté la Charte internationale de l’éducation physique et du sport, établi un Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) et créé un fonds spécial pour soutenir le développement du sport dans les pays les moins développés, principalement en Afrique. L’objectif : faire du sport un élément clé du parcours scolaire de chaque enfant, former les enseignants et mieux structurer la pratique des activités physiques, y compris dans les contextes informels. L’académie de football Right to Dream, fondée en 1999 par Tom Vernon, s’inscrit dans cette optique. Chaque année, des dizaines de jeunes Européens, filles comme garçons, sont envoyés s’entraîner au Ghana, en Côte d’Ivoire et en Égypte. Leur parcours très encadré leur donne accès à des bourses spéciales et aux prestigieuses écoles de l’Ivy League. L’académie a formé un grand nombre de joueurs et de coachs professionnels ayant participé à des tournois en Europe comme en Afrique. C’est également vers ce genre de collaborations internationales, audacieuses et équitables que l’action doit se tourner.

Manuel Escudero, Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OCDE, en est persuadé : il est dans l’intérêt du monde entier que l’Afrique connaisse un avenir prospère grâce à un moteur de développement solide. Le sport constitue à cet égard une formidable chance pour les sociétés, à condition d’être exploité judicieusement. Faciliter la circulation des flux financiers, dont le continent a profondément besoin, sera essentiel. Le Centre de développement de l’OCDE envisage d’ailleurs de créer, à cet effet, un Observatoire africain pour l’investissement.

À n’en plus douter, l’Afrique a tout pour devenir un haut lieu du sport à l’échelle mondiale. Désormais, pour faire fructifier cet immense potentiel, la balle est dans le camp des décideurs et des investisseurs.

Ce blog s’appuie sur une réunion d’experts sur la thématique de l’investissement dans l’industrie du sport en Afrique, qui s’est tenue le vendredi 27 janvier 2023 à l’OCDE. Cet événement était organisé par l’African Sports and Creative Institute (ASCI) et le Centre de développement de l’OCDE, en partenariat avec SouthBridge Investments et Nkomkana Sports Fund.